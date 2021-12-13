Жирков заявил, что «Зениту» по силам пройти «Бетис» в Лиге Европы
Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы, где питерская команда сыграет против «Бетиса».
«Бетис» — хорошая команда, она на третьем месте идет в чемпионате Испании, в последнее время часто побеждает. Будут очень тяжелые матчи. Думаю, питерцам по силам пройти в следующий раунд, шансы есть", — сказал Жирков Metaratings.ru.
Первый матч противостояния пройдет в России 17 февраля, а ответный — через неделю в Испании. Победитель получит путевку в 1/8 финала Лиги Европы.
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Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/zhirkov-zayavil-chto-zenitu-po-silam-proyti-betis-v-lige-evropy-1144597/
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