Хохлов считает, что у «Зенита» есть шансы обыграть «Бетис» в Лиге Европы

Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой «Зенит» сыграет с «Бетисом».

«Преждевременно о чем-то говорить, так как будет предсезонная работа. «Зениту» предстоит хорошо подготовиться к весенней части чемпионата. Посмотрим, как команда сможет измениться, появятся ли новые игроки и усиление. Ближе к игре уже будем говорить. Все команды, которые вышли в эту стадию, серьезные соперники. Я считаю, что это абсолютно нормальный жребий для «Зенита». Конечно, у питерцев есть шансы. Для чего тогда выходить в следующую стадию, если ты не хочешь стараться выиграть и не веришь в это», — сказал Хохлов «СЭ».

«Зенит» в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с «Бетисом». Первый матч пройдет в Петербурге 17 февраля 2022 года, ответный — в Испании 24 февраля.