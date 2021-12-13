Испанский агент назвал «Зенит» очень тяжелым соперником для «Бетиса» в Лиге Европы
Испанский агент Альберт Ботинес в разговоре с «СЭ» отреагировал на жеребьевку «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы. Российский клуб сыграет с испанским «Бетисом».
«Зенит» очень тяжелый соперник для «Бетиса». Если бы матч играли сейчас, для «Бетиса» это был бы идеальный момент. Команда разгромила «Сосьедад», уверенно идет на третьем месте в таблице Ла Лиги. Но матч пройдет в феврале, все будет зависеть от формы команды в тот момент.
Полтора месяца назад у «Бетиса» был трудный момент — за одну неделю они проиграли «Атлетико», «Байеру» и «Севилье». Но сейчас они очень сильны. В любом случае «Зенит» будет трудным соперником. «Бетис» очень серьезно относится к Лиге Европы, поэтому сделает все возможное для выхода дальше", — сказал Ботинес «СЭ».
Первый матч пройдет в Петербурге 17 февраля 2022 года, ответный — в Испании 24 февраля.
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