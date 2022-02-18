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Юрий Вернидуб: «Победа над «Брагой» ничего не значит — я знаю их силу»

Евгений Петров
Корреспондент

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Лиги Европы против «Браги» (2:0).

«Хочу поздравить болельщиков и клуб с победой, — цитирует специалиста «Футбол 24». — Но это ничего не значит. 24 февраля у нас ответный матч. Я знаю силу «Браги». Респект и уважение обороне, за которую мы переживали. Я благодарен всем футболистам.

Мы отразили игру «Браги», у них в разгаре чемпионат, они сыграны, у нас чемпионата не было. Задача была сыграть от обороны. Впервые сыграли 5-2-3, команда справилась.

Я рад за тех ребят, которые ушли. Это плюс клубу, мы показали, что можем воспитывать футболистов и отдавать в более сильные клубы. Были предложения по Траоре и Дуланто. Я рад, что они выбрали «Шериф», они понадобятся команде».

Ответный матч пройдет 24 февраля.

Источник: https://football24.ua/ru/vernidub_priznalsja_blagodarja_chemu_sherif_sumel_obygrat_bragu_n711024/
Юрий Вернидуб
Лига Европы УЕФА
ФК Брага
ФК Шериф (Тирасполь)
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