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Сегодня, 01:55

Хуммельс раскритиковал игру «Боруссии» после поражения от «Рейнджерса»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс после поражения от «Рейнджерс» (2:4) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что команда играет в бессмысленный футбол.

«Если вы посмотрите на игру с «Байером», то увидите, что мы пропустили четыре гола после того, как потеряли мяч. Аналогичная ситуация произошла сегодня с первым, вторым и четвертым голами. Думаю, мы знаем, в чем наша проблема. Тренер говорит об этом достаточно часто.

Мы играем очень много в бессмысленный футбол, много нелогичного делаем и даем соперникам преимущество. Наш футбол тоже слишком сложен. Если мы будем так играть, то будем иногда выигрывать, иногда проигрывать, но в общем успеха не добьемся", — цитирует пресс-служба УЕФА Хуммельса.

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 20:45. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:4
Рейнджерс
Голы
Таверньер, 38 (0:1), Морелос, 41 (0:2), Ландстрем, 49 (0:3), Беллингем, 51 (1:3), Загаду, 54 (1:4), Рафаэл Геррейру, 82 (2:4)
Боруссия Д
Кобель Загаду Рафаэл Геррейру Хуммельс Аканджи (Шульц, 55 ) Дахуд Ройс (Рейниер, 82 ) Брандт (Рейна, 46 ) Беллингем Витсель (Мукоко, 46 ) Мален (Тиггес, 68 )
Рейнджерс
Макгрегор Таверньер Бэйсси Голдсон Баришич Ландстрем Джэк (Рэмси, 86) Арибо (Камара, 86) Эрфилд (Сэндс, 66) Кент Морелос (Райт, 90+3)
Предупреждения
Загаду 73  -  Макгрегор 79
Судьи
Тюрпен (Франция)

Матс Хуммельс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Рейнджерс
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