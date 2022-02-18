Хуммельс раскритиковал игру «Боруссии» после поражения от «Рейнджерса»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс после поражения от «Рейнджерс» (2:4) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что команда играет в бессмысленный футбол.

«Если вы посмотрите на игру с «Байером», то увидите, что мы пропустили четыре гола после того, как потеряли мяч. Аналогичная ситуация произошла сегодня с первым, вторым и четвертым голами. Думаю, мы знаем, в чем наша проблема. Тренер говорит об этом достаточно часто.

Мы играем очень много в бессмысленный футбол, много нелогичного делаем и даем соперникам преимущество. Наш футбол тоже слишком сложен. Если мы будем так играть, то будем иногда выигрывать, иногда проигрывать, но в общем успеха не добьемся", — цитирует пресс-служба УЕФА Хуммельса.