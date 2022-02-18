Гасперини оценил игру «Аталанты» в матче с «Олимпиакосом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (2:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Европейские матчи всегда сложные, — цитирует специалиста Football Italia. — Вы играете против команд, которые находятся на лидирующих позициях в своих лигах и имеют игроков, которые могу забить гол из ничего. После гола нам понадобилось некоторое время, чтобы оправиться от удара и контролировать игру во втором тайме. Мы наконец-то забили с углового, и это тоже поможет нам обрести уверенность.

У «Олимпиакоса» хорошая поддержка дома, но мы можем играть лучше, чем сегодня, и у нас будет лишний день для восстановления после матча во Флоренции. У нас сейчас непростой период, когда у нас много травмированных. В ноябре и декабре у нас вылетели все защитники. Теперь нам не хватает нападающих. Но мы все равно верим, что можем быть конкурентоспособными».

Дубль у победителей сделал Берат Джимсити. Ответный матч состоится 24 февраля.