Юрий Ковтун считает, что «Спартаку» будет сложно выйти из группы в Лиге Европы

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун после поражения команды от «Лестера» (3:4) в Лиге Европы оценил перспективы красно-белых в этом турнире.

«Если говорить о том, почему так произошло, то чемпионат России — это турнир со своими особенностями, — цитирует Ковтуна «Газета.Ru». — Но в Лиге Европы есть команды, которые решают более значимые задачи, и «Лестер» это продемонстрировал. «Спартаку» с такой игрой будет сложно выходить из группы. Категорически я сказать не могу — все-таки есть в активе победа над «Наполи», будет еще одна домашняя игра.

Многое будет зависеть от того, как они проанализируют свои матчи в Лиги Европы. Потенциал команд и уровень игроков виден. Матч с «Наполи» — видимо, был такой удачный день для «Спартака», но москвичи там по игре делали все правильно и были очень настроены на единоборства. Хотя мы говорим, что «Спартак» забивает в каждом матче, но если трех мячей не хватает для победы, то есть вопросы к главному тренеру в плане оборонительных действий".

В составе победителей покер сделал Патсон Дака. У «Спартака» дубль сделал Александр Соболев, еще один мяч в активе Джордана Ларссона.