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РБК опубликовал видео нападения на журналиста после матча «Спартака»

21:40
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РБК опубликовал видео нападения на журналиста издания Александра Щеголева после матча третьего тура группового турнира Лиги Европы «Спартак» — «Лестер».

Инцидент случился у вип-входа стадиона «Открытие Банк Арена». Нападавший нанес журналисту несколько ударов в голову.

Видео доступно по ссылке.

Позже стало известно, что на журналиста напал экс-глава фан-клуба красно-белых и бывший лидер «Фратрии» Валентин К. Он задержан сотрудниками полиции.

Матч «Спартак» — «Лестер» завершился победой английского клуба со счетом 4:3. Покер в составе победителей оформил Патсон Дака.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/6170545e9a794772f03339c8

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»