РБК опубликовал видео нападения на журналиста после матча «Спартака»
21:40
РБК опубликовал видео нападения на журналиста издания Александра Щеголева после матча третьего тура группового турнира Лиги Европы «Спартак» — «Лестер».
Инцидент случился у вип-входа стадиона «Открытие Банк Арена». Нападавший нанес журналисту несколько ударов в голову.
Видео доступно по ссылке.
Позже стало известно, что на журналиста напал экс-глава фан-клуба красно-белых и бывший лидер «Фратрии» Валентин К. Он задержан сотрудниками полиции.
Матч «Спартак» — «Лестер» завершился победой английского клуба со счетом 4:3. Покер в составе победителей оформил Патсон Дака.
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