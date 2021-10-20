РБК опубликовал видео нападения на журналиста после матча «Спартака»

РБК опубликовал видео нападения на журналиста издания Александра Щеголева после матча третьего тура группового турнира Лиги Европы «Спартак» — «Лестер».

Инцидент случился у вип-входа стадиона «Открытие Банк Арена». Нападавший нанес журналисту несколько ударов в голову.

Видео доступно по ссылке.

Позже стало известно, что на журналиста напал экс-глава фан-клуба красно-белых и бывший лидер «Фратрии» Валентин К. Он задержан сотрудниками полиции.

Матч «Спартак» — «Лестер» завершился победой английского клуба со счетом 4:3. Покер в составе победителей оформил Патсон Дака.