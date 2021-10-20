Руй Витория не считает, что «Спартак» в Лиге Европы выглядит интереснее, чем в чемпионате России

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после поражения от «Лестера» (3:4) в Лиге Европы сравнил игру команды в Европе и в национальном чемпионате.

— Вы успели проникнуться важностью сегодняшней даты для клуба и болельщиков «Спартака»?

— Важно, что болельщики «Спартака» помнят о тех событиях. Сегодня представители клуба и отдельные игроки посетили мемориал в Лужниках. Думаю, участники матча найдут время, чтобы также возложить цветы. Хорошо, что наших фанатов это является важной вехой. Мне показалось, что даже игроки «Лестера» прочувствовали важность этого момента.

— Почему «Спартак» в Лиге Европы выглядит интереснее, чем в чемпионате России?

— Абсолютно не согласен. С «Динамо» мы показали и характер, и концентрацию. Это была игра хорошего качества в нашем исполнении. Да, мы здорово показали себя во всех матчах Лиги Европы, но и в чемпионате мы выглядим хорошо. Имеет значение и собранность, и командный дух, и характер. Но я не думаю, что есть большая разница между нашими играми в чемпионате и в Лиге Европы.

В составе победителей покер сделал Патсон Дака. У «Спартака» дубль сделал Александр Соболев, еще один мяч в активе Джордана Ларссона.