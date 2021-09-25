Витория поделился ожиданиями от матча «Спартака» против «Наполи»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Наполи» в Лиге Европы.

— Чего ждете от игры с Наполи? Как поднять самооценку игроков, чтобы они не боялись такого соперника?

— Следует обратить внимание на этот матч. Мы играли хорошо и заслужили победу. Наполи — очень сложный соперник. Но если мы будем ценить сегодняшнюю победу, если сфокусируемся на ней, до достигнем хороших результатов. Матч прошел, мы заработали три очка, начинаем готовиться к следующей игре.

Матч Лиги Европы «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября в 19:45 по московскому времени.