Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Наполи».

«На «Наполи» настрой только боевой, потому что без него будет очень тяжело. «Наполи» — это очень крутая команда. В Италии они сейчас очень хорошо играют. Нам нужно приложить все усилия. Надеюсь, всевышний нам поможет. Выделить кого-то? А зачем? У них каждый игрок крутой. Я могу выделить только команду. И мы должны сыграть как команда, чтобы быть успешными в этой игре.

Напряжение после двух поражений? После одной победы сбросить напряжение не получится. Нужна серия. Надо работать и выкладываться. Мы должны менять это положение. После ЦСКА в раздевалке было молчание", — сказал Бакаев.

Матч Лиги Европы «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября в 19:45 по московскому времени.

(Антон Иванов)