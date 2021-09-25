Бакаев — о матче против «Наполи»: «Настрой только боевой, без него будет очень тяжело»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Наполи».
«На «Наполи» настрой только боевой, потому что без него будет очень тяжело. «Наполи» — это очень крутая команда. В Италии они сейчас очень хорошо играют. Нам нужно приложить все усилия. Надеюсь, всевышний нам поможет. Выделить кого-то? А зачем? У них каждый игрок крутой. Я могу выделить только команду. И мы должны сыграть как команда, чтобы быть успешными в этой игре.
Напряжение после двух поражений? После одной победы сбросить напряжение не получится. Нужна серия. Надо работать и выкладываться. Мы должны менять это положение. После ЦСКА в раздевалке было молчание", — сказал Бакаев.
Матч Лиги Европы «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября в 19:45 по московскому времени.
(Антон Иванов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю