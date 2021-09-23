На матч «Локомотива» с «Галатасараем» допустят до 30 процентов от вместимости «РЖД Арены»
16:45
На домашний матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Галатасараем» может быть допущено не более 30 процентов от расчетной вместимости трибун «РЖД Арены». Об этом Роспотребнадзор уведомил клуб.
Билеты на игру можно будет приобрести с 23 сентября.
Из-за пандемии коронавируса допуск зрителей на матчи возможен только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.
Матч «Локомотив» — «Галатасарай» состоится 21 октября на «РЖД Арене». Начало — в 22.00 (мск).
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