На матч «Локомотива» с «Галатасараем» допустят до 30 процентов от вместимости «РЖД Арены»

На домашний матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Галатасараем» может быть допущено не более 30 процентов от расчетной вместимости трибун «РЖД Арены». Об этом Роспотребнадзор уведомил клуб.

Билеты на игру можно будет приобрести с 23 сентября.

Из-за пандемии коронавируса допуск зрителей на матчи возможен только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.

Матч «Локомотив» — «Галатасарай» состоится 21 октября на «РЖД Арене». Начало — в 22.00 (мск).