В Турции призывают обратиться к президенту США из-за неудаления Живоглядова за две желтые карточки
Турецкий актер Халил Сойлетмез высказался по поводу инцидента в концовке матча Лиги Европы «Галатасарай» — «Локомотив» (1:1).
На 91-й минуте защитник московской команды Дмитрий Живоглядов сфолил в середине поля, за что арбитр показал игроку сразу же желтую карточку. Однако после этого началась потасовку около фанатской трибуны, после которого судья Сандро Шерер наказал предупреждением Мбайе Диане, Дмитрия Баринова и Живоглядова. Последний был удивлен второй желтой карточке, но его не удалили с поля.
«Привлекайте к вопросу всех, включая президента США», — написал Сойлетмез в Twitter, прикрепив видео момента.
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