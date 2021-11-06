Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории «Лацио»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле отметился голом в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против «Марселя» (2:2). Для 31-летнего итальянца этот мяч стал 160-м в футболке римской команды.

Как сообщает Opta, Иммобиле вышел на первое место в истории клуба по забитым голам. Он опередил Сильвио Пиолу. Для этого ему потребовалось 233 матча.

Также на счету Иммобил 44 голевые передачи в составе «Лацио».