Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории «Лацио»
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле отметился голом в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против «Марселя» (2:2). Для 31-летнего итальянца этот мяч стал 160-м в футболке римской команды.
Как сообщает Opta, Иммобиле вышел на первое место в истории клуба по забитым голам. Он опередил Сильвио Пиолу. Для этого ему потребовалось 233 матча.
Также на счету Иммобил 44 голевые передачи в составе «Лацио».
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