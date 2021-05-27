«Вильярреал» сыграет в Лиге чемпионов
01:05
«Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. Победитель определился в серии пенальти. Командам понадобилось по 11 ударов. Не смог реализовать свою попытку только вратарь английской команды Давид Де Хеа.
Таким образом, «Вильярреал» сыграет в сезоне-2021/22 в Лиге чемпионов. По итогам чемпионата Испании «желтая субмарина» стала 7-й в ла лиге.
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