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«Вильярреал» сыграет в Лиге чемпионов

01:05
26 мая. «Вильярреал» выиграл Лигу Европы. Фото AFP
26 мая. «Вильярреал» выиграл Лигу Европы. Фото AFP
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«Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. Победитель определился в серии пенальти. Командам понадобилось по 11 ударов. Не смог реализовать свою попытку только вратарь английской команды Давид Де Хеа.

Таким образом, «Вильярреал» сыграет в сезоне-2021/22 в Лиге чемпионов. По итогам чемпионата Испании «желтая субмарина» стала 7-й в ла лиге.

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