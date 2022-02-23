Семак высказался о публикациях западных СМИ о возможном отстранении российских клубов от еврокубков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса». 45-летний российский специалист также высказался о публикациях иностранных СМИ о возможном исключении клубов РПЛ из ЛЕ.

— Нет ли у вас опасений, что российские клубы отстранят от еврокубков? В западных СМИ сейчас эта тема начинает муссироваться. Как вы реагируете на подобные слухи?

— К большому сожалению, в нынешнее время спорт часто вовлекают и втягивают в политику. Хотя раньше были лозунги, что спорт должен оставаться вне политики. Эти лозунги должны быть первостепенны. Мы занимаемся своими делом, и по каким-то принципам и убеждениям нельзя лишать спортсменов той работы, которую они делают. Мы люди зависимые, делаем то, что должны делать. Мы приложим все усилия для того, чтобы заниматься этим делом независимо ни от чего, стараться делать его хорошо. Что будет в геополитике, мы не знаем, и влиять на это не можем, — сказал Семак.

24 февраля пройдет второй матч 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» — «Зенит». В первой встрече команда Сергея Семака проиграла испанскому клубу в Санкт-Петербурге со счетом 2:3.