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Сегодня, 20:55

Семак сообщил, что участие Караваева в матче «Зенита» с «Бетисом» под вопросом

Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах команды перед ответным матчем против «Бетиса» за право выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

— Ракицкий и Караваев сыграли по 45 минут в первом тайме матча в Петербурге. Насколько они готовы сыграть в завтрашнем матче? Не заменит ли Караваева Сутормин?

— Ракицкий готов принять участие в матче. Караваев под вопросом. У нас есть еще день, чтобы принять решение. Скорее всего, оба будут готовиться к матчу.

— Кто еще не готов сыграть?

— Ловрен продолжает восстанавливаться. Алип не заявлен. У Караваева есть небольшие проблемы — проверим, протестируем. Крицюк начал тренироваться, но улетел на диагностику к тому доктору, который оперировал его. Мы посмотрим, как подкорректировать его.

24 февраля пройдет второй матч 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» — «Зенит». В первой встрече команда Сергея Семака проиграла в Санкт-Петербурге со счетом 2:3.

Вячеслав Караваев
Сергей Семак
ФК Бетис
ФК Зенит
Деян Ловрен
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