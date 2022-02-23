Сутормин: «Тот гандикап, который мы позволили «Бетису», нельзя давать»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о подготовке к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

— «Бетис» сейчас занимает третье место в ла лиге. По первому матчу вы поняли, чем он так силен?

— Думаю, игра была на высоком уровне. Мы показали, что можно играть с «Бетисом» с позиции силы.

— Вы не играли в Петербурге, но со стороны, в чем вы видите причины поражения? Каких ошибок не стоит допускать завтра?

— Плохо начали ту встречу. Тот гандикап, который мы позволили «Бетису», нельзя давать. Постараемся сыграть так, как мы можем и умеем, — сказал Сутормин.

В первой встрече «Бетис» одержал победу над «Зенитом» со счетом 3:2. Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы пройдет 24 февраля в Севилье.