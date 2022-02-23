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Сегодня, 20:56

Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос о выборе вратаря на игру с «Бетисом»

Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

— После первого матча вы сказали, что нужно было что-то менять. Что именно?

— Корреляция просматривается между тем, сколько мы пропустили в первом и втором таймах. Мы неубедительно выглядели в обороне, допускали много ошибок. Поэтому перестроились.

— Есть ли шанс сыграть у Одоевского?

— Времени немного осталось. Есть у Одоевского шанс сыграть, есть у Кержакова. У каждого есть свои плюсы. Решение примем с утра.

— В каком состоянии Юри Алберто? Готов ли сыграть в стартовом составе?

— Юри адаптируется, работает хорошо, старается. Шанс, конечно, у него есть.

В первой встрече «Бетис» одержал победу над «Зенитом» со счетом 3:2. Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы пройдет 24 февраля в Севилье.

Сергей Семак
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ФК Бетис
ФК Зенит
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