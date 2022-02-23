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Сегодня, 21:04

Семак: «И Каналес, и Фекир — важные игроки для созидания «Бетиса». Они делают разницу»

Семак назвал ключевых игроков «Бетиса» перед ответным матчем с «Зенитом» в Лиге Европы
Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил, в каком состоянии «Бетис» подходит к ответному матчу между командами в Лиге Европы.

— У «Бетиса» через три дня после вас дерби с «Севильей». Как вы думаете, даст ли Пеллегрини отдых лидерам? Может ли быть недооценка со стороны соперника?

— Сложно сказать. Где-то в подсознании мысль о следующем матче будет у футболистов. Первый матч в гостях «Бетис», выиграли, и это дополнительное преимущество. Но никто не знает, как будет складываться игра. Любая команда будет отдавать все силы для победы. По поводу состава — Пеллегрини удается ротировать состав, команда очень опытная. Игроки не портят рисунок. Кто-то играет больше, кто-то меньше. Даже в проигранном матче с «Вильярреалом» «Бетис» владел преимуществом. Шансы у нас есть, преимущество не такое огромное. Мы будем отдаваться игре полностью, а результат уже будет следствием игры.

— Как вам игра Далера Кузяева? В первом матче он действовал высоко.

— У нас есть игроки, которые могут играть на нескольких позициях. Это большой плюс для них в условиях лимита, который есть у нас в чемпионате. Для тренерского штаба это хорошо, ведь без использования замен можно видоизменить тактический рисунок.

— Почти наверняка сыграет кто-то из пары Фекир — Каналес. Как это поменяет игру «Зенита»?

— Эти футболисты добавляют качество. И Каналес, и Фекир — важные игроки для созидания «Бетиса». Они делают разницу. Но у каждого игрока есть свой набор сильных качеств, команда их использует. Присутствие таких игроков добавляемо нестандартных действий.

24 февраля пройдет второй матч 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» — «Зенит». В первой встрече команда Сергея Семака проиграла в Санкт-Петербурге со счетом 2:3.

Сергей Семак
ФК Бетис
ФК Зенит
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