Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом» рассказал, что думает о новом тренере москвичей Маркусе Гисдоле.

— Маркус Гисдоль назвал вас «тренером-лисом». Что вы знаете о новом тренере «Локомотива»?

— Спасибо ему за мнение обо мне. Я желаю ему удачи в новой команде. Я знаю его по играм в Германии. Обычно смена тренера позитивно влияет на команду. И мы это уже увидели в прошедших матчах. Маркус — умный и опытный тренер. Желаю ему удачи!

Матч «Локомотив» — «Галатасарай» состоится 21 октября в Москве. Начало — в 22.00 (мск). Московский клуб с 1 очком занимает последнее место в группе E, турецкая команда идет на 1-й позиции с 4 очками.