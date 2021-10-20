Фатих Терим: «Маркус Гисдоль — умный и опытный тренер. Желаю ему удачи!»
Тренер «Галатасарая» Терим пожелал удачи Маркусу Гисдолю перед матчем с «Локомотивом»
18:29
Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом» рассказал, что думает о новом тренере москвичей Маркусе Гисдоле.
— Маркус Гисдоль назвал вас «тренером-лисом». Что вы знаете о новом тренере «Локомотива»?
— Спасибо ему за мнение обо мне. Я желаю ему удачи в новой команде. Я знаю его по играм в Германии. Обычно смена тренера позитивно влияет на команду. И мы это уже увидели в прошедших матчах. Маркус — умный и опытный тренер. Желаю ему удачи!
Матч «Локомотив» — «Галатасарай» состоится 21 октября в Москве. Начало — в 22.00 (мск). Московский клуб с 1 очком занимает последнее место в группе E, турецкая команда идет на 1-й позиции с 4 очками.
Читайте также
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю