«Спартак» ведет 2:1 в матче с «Лестером» после первого тайма

После первого тайма «Спартак» выигрывает у «Лестера» со счетом 2:1 в матче группового турнира Лиги Европы.

На 11-й минуте счет в матче открыл Александр Соболев. Джодан Ларссон на 44-й минуте удвоил преимущество хозяев. Английский клуб забил уже в ответной атаке. Патсон Дака отыграл один мяч на 45-й минуте.

В случае победы красно-белые наберут шесть очков и выйдут на второе место в группе С.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер».