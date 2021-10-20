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«Спартак» ведет 2:1 в матче с «Лестером» после первого тайма

18:18
Руй Витория и Виктор Мозес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория и Виктор Мозес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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После первого тайма «Спартак» выигрывает у «Лестера» со счетом 2:1 в матче группового турнира Лиги Европы.

На 11-й минуте счет в матче открыл Александр Соболев. Джодан Ларссон на 44-й минуте удвоил преимущество хозяев. Английский клуб забил уже в ответной атаке. Патсон Дака отыграл один мяч на 45-й минуте.

В случае победы красно-белые наберут шесть очков и выйдут на второе место в группе С.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер».

Спартак — Лестер

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Евгений Петров все материалы автора

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