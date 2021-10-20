Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в Лиге Европы.

— Какой «Галатасарай» будет завтра на поле?

— У нас будут небольшие корректировки. Но мы будем играть в свою игру завтра и всегда. Маркус Гисдоль сказал вам, что «Галатасарай» играет с большим владением мяча. Это так. Мы с «Локомотивом» часто встречаемся в еврокубках. У команды много хороших игроков. Считаем, что «Локомотив» будет выше в своей лиге. «Галатасарай» в Европе может играть по-разному — все зависит от силы соперника.

— Как вы оцениваете степень важности завтрашнего матча?

— Сейчас мы лидеры группы. Если мы выиграем, у нас будет большое преимущество. Если проиграем — «Локомотив» будет иметь большие шансы на выход. Мы уважаем все команды в группе. У нас группа уровня Лиги чемпионов. Мне непонятно, почему игра будет проведена так поздно. Хотя «Спартак» играет в 17.30.

Матч «Локомотив» — «Галатасарай» состоится 21 октября. Начало в 22.00 по московскому времени.