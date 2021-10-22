Терим после победы над «Локомотивом» назвал цели «Галатасарая» на Лигу Европы

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим после победы над «Локомотивом» (1:0) в Лиге Европы отметил, что замены помогли его команде. Также он сравнил свой состав с составом начала 2000-х.

«В первом тайме мы теряли легкие мячи, но в принципе неплохо оборонялись. Во втором тайме игра шла к ничьей, но в какой-то момент начали создавать моменты. Нам помогли замены. Они очень усилили игру. «Лацио» и «Марсель» сыграли вничью, сейчас мы лидируем в группе с преимуществом. Наша группа является лигочемпионской. В этих трех матчах мы позволили сопернику создать минимальное количество моментов. Поздравляю своих игроков и всех, кто болел за «Галатасарай».

Напоминает ли вам этот Галатасарай команду из начала 2000-х? Сейчас мы заработали 7 очков, у нас очень молодая команда. Та команда играла в прессинг по всему полю, сейчас мы пока не дотягиваем до этого, но мы будем вносить изменения. На данный момент мы — лидеры в сложной группе без пропущенных голов. Это можно считать успехом.

Какие цели в Лиге Европы? Мы должны сначала выйти из этой группы, потом можно будет что-либо говорить. Хочу обратить внимание на празднование нашего гола. Это говорит об атмосфере в команде. Я горд за своих сегодняшних игроков. Надеюсь, они будут играть как «Бавария», — сказал Терим.

В следующем туре Лиги Европы команды вновь сыграют между собой, но в Стамбуле. Матч состоится 4 ноября.