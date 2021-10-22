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Бабел отметил, что «Галатасараю» было нелегко обыграть «Локомотив»

01:41
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Нападающий «Галатасарая» Райан Бабел прокомментировал победу над «Локомотив» (1:0) в Лиге Европы.

«Очень рад, что мы смогли набрать три очка в этом матче, — цитирует Бабела сайт УЕФА. — Он не был легким. Результат, которого мы достигли, очень поможет нам в будущем. Впереди два домашних матча подряд. Обычно игры дома — это преимущество».

Единственный мяч на 82-й минуте забил Керем Актюркоглу.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033215--lokomotiv-moskva-vs-galatasaray/

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Евгений Петров все материалы автора

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