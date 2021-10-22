Бабел отметил, что «Галатасараю» было нелегко обыграть «Локомотив»

Нападающий «Галатасарая» Райан Бабел прокомментировал победу над «Локомотив» (1:0) в Лиге Европы.

«Очень рад, что мы смогли набрать три очка в этом матче, — цитирует Бабела сайт УЕФА. — Он не был легким. Результат, которого мы достигли, очень поможет нам в будущем. Впереди два домашних матча подряд. Обычно игры дома — это преимущество».

Единственный мяч на 82-й минуте забил Керем Актюркоглу.