Бабел отметил, что «Галатасараю» было нелегко обыграть «Локомотив»
01:41
Нападающий «Галатасарая» Райан Бабел прокомментировал победу над «Локомотив» (1:0) в Лиге Европы.
«Очень рад, что мы смогли набрать три очка в этом матче, — цитирует Бабела сайт УЕФА. — Он не был легким. Результат, которого мы достигли, очень поможет нам в будущем. Впереди два домашних матча подряд. Обычно игры дома — это преимущество».
Единственный мяч на 82-й минуте забил Керем Актюркоглу.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033215--lokomotiv-moskva-vs-galatasaray/
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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