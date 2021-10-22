Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Булыкин считает, что «Локомотив» играл лучше «Галатасарая»

01:21
Теги:

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил игру команды в матче Лиги Европы против «Галатасарая» (0:1).

«Локомотив» в целом играл лучше, по движению был лучше, прессинг хороший, - цитирует Булыкина ТАСС 22 октября. - Моменты были, к сожалению, по воротам не попали. У турков хорошо получилось реализовать моменты, перед голом вратарь Гильерме вытащил.

Когда забили гол, не получилось у вратаря спасти команды, Рыбус немного заснул в защите. Эта ошибка сказалась в конце матча, потеряли концентрацию, поэтому проиграли, очень обидно для "Локомотива", хорошо играли».

«Локо» с одним очком занимает последнее место в своей группе.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12733107

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Cборная Украины пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани. В спорт снова вмешивается политика?
Политолог оценил намерение Чехии пересмотреть отношения с Россией и Китаем
1
0
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»