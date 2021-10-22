Булыкин считает, что «Локомотив» играл лучше «Галатасарая»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил игру команды в матче Лиги Европы против «Галатасарая» (0:1).

«Локомотив» в целом играл лучше, по движению был лучше, прессинг хороший, - цитирует Булыкина ТАСС 22 октября. - Моменты были, к сожалению, по воротам не попали. У турков хорошо получилось реализовать моменты, перед голом вратарь Гильерме вытащил.

Когда забили гол, не получилось у вратаря спасти команды, Рыбус немного заснул в защите. Эта ошибка сказалась в конце матча, потеряли концентрацию, поэтому проиграли, очень обидно для "Локомотива", хорошо играли».

«Локо» с одним очком занимает последнее место в своей группе.