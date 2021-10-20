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«Спартак» — «Лестер»: гости отыграли второй мяч

18:37
Гол Патсона Даки.
Гол Патсона Даки.
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Нападающий «Лестера» Патсон Дака забил второй мяч гостей в начале второго тайма матча 3-го тура группового этапа со «Спартаком» (2:2, второй тайм).

Первый гол гостей Пака забил на 45-й минуте встречи.

В составе красно-белых в первом тайме голами отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер».

Спартак — Лестер

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Виктория Кравченко все материалы автора

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