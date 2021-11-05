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Каррера — о ничьей с «Лестером»: «Все спартаковцы пожертвовали собой!»

Бывший тренер «Спартака» Каррера рад, что Селихов вернулся на свой уровень
01:40
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (1:1).

«Это хороший результат, который позволяет продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. «Спартаку» было очень тяжело, но ребята показали характер, все пожертвовали собой ради результата. Я рад за Селихова, что после стольких травм он вернулся на свой хороший уровень», — сказал Каррера «СЭ».

Следующий матч Лиги Европы «Спартак» проведет 24 ноября в Москве против «Наполи». Начало встречи — в 18:30 по московскому времени.

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Сергей Федоров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»