Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (1:1).

«Это хороший результат, который позволяет продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. «Спартаку» было очень тяжело, но ребята показали характер, все пожертвовали собой ради результата. Я рад за Селихова, что после стольких травм он вернулся на свой хороший уровень», — сказал Каррера «СЭ».

Следующий матч Лиги Европы «Спартак» проведет 24 ноября в Москве против «Наполи». Начало встречи — в 18:30 по московскому времени.