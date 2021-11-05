Руй Витория ответил на вопрос, стал ли Селихов основным вратарем «Спартака»
01:43
Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча Лиги Европы с «Лестером» (1:1) ответил на вопрос о том, стал ли основным голкипером команды Александр Селихов.
— Определились ли вы с основным вратарем? Будет ли это отныне Селихов?
— Во-первых, спасибо всем российским журналистам за поздравление с заработанным очком. А то я сперва забыл об этом. Что до вратарского вопроса, каждый матч — это новая история. Селихов сыграл два матча подряд, да. Но я не думаю о том, чтобы менять или не менять вратаря перед каждой новой игрой. Мы спокойно готовимся к следующему матчу. Кто сыграет в воротах — посмотрим, — сказал Витория.
На 75-й минуте матча Селихов отразил пенальти в исполнении Джейми Варди.
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