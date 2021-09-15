Лев Лещенко оценил шансы «Спартака» в матче Лиги Европы с «Легией»

Заслуженный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от стартового матча группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и варшавской «Легией».

«Спартак» должен обыграть «Легию». Мне видится, что наши топ-клубы посильнее польских. Желаю «Спартаку» только удачи, иногда хожу на «Открытие Банк Арену». По-моему, «Спартак» сейчас набрал хорошую физическую форму, будем надеяться», – сказал Лещенко «СЭ».

Матч «Спартак» – «Легия» состоится сегодня, 15 сентября, в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи – в 17:30 по московскому времени.

Основная информация по матчу Лиги Европы «Спартак» – «Легия»