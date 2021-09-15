Дмитрий Комбаров: «Есть опасения перед матчем с «Легией», «Спартаку» сегодня будет очень сложно»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от стартового матча группового этапа Лиги Европы против варшавской «Легии».

«Опасения всегда есть, «Спартак» выступает нестабильно. Но есть надежда на победу в сегодняшнем матче. В матче десятилетней давности против «Легии» я забил пенальти, а Кирилл открыл счет. Не хотелось бы проецировать тот матч на сегодняшний. Столько времени прошло, сейчас совсем другие команды с другими людьми. Будем надеяться на красивую и быструю игру, которая приведет «Спартак» к победе. Думаю, игра точно будет тяжелой, это не РПЛ. Даже такие команды, как «Легия», в нашем чемпионате шли бы в топ-5», — сказал Комбаров «СЭ».

Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября, в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.