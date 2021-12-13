Черчесов считает, что у «Зенита» высокие шансы пройти «Бетис» в Лиге Европы
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Зенита» в матчах 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».
«Бетис» — хорошая, крепкая испанская команда, недавно их смотрел по телевизору. «Зенит» является лидером нашего чемпионата, играют в неплохой футбол. Минувшей осенью у них была качественная проверка на прочность в Лиге чемпионов — матчи с «Ювентусом» и «Челси». Эти поединки прибавили питерцам уверенности в себе. Оцениваю этот жребий как удачный для российской команды. «Зенит» уже успел наиграть состав, есть много качественных игроков — Клаудиньо и остальные. В общем, шансы у питерцев пройти в следующую стадию довольно высокие", — сказал Черчесов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
В стыковых матчах команда Сергея Семака сыграет с «Бетисом».
Первые матчи Лиги Европы пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля.
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