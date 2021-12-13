Широков поздравил «Зенит» с попаданием на «Бетис» в Лиге Европы

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» в разговоре с «СЭ» отреагировал на жребий команды в стыковых матчах Лиги Европы. Российский клуб сыграет с испанским «Бетисом».

«Поздравляю «Зенит»! Шансы у питерцев достаточно неплохие. 50 на 50, как минимум. Другое дело, что мы с испанцами плохо играем. А вторая игра именно в гостях. Единственное, непонятно, что будет через два месяца. Все зависит от того, в какой форме будет «Зенит» к этому времени», — сказал Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Первый матч пройдет в Петербурге 17 февраля 2022 года, ответный — в Испании 24 февраля.