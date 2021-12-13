Широков поздравил «Зенит» с попаданием на «Бетис» в Лиге Европы
Экс-футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» в разговоре с «СЭ» отреагировал на жребий команды в стыковых матчах Лиги Европы. Российский клуб сыграет с испанским «Бетисом».
«Поздравляю «Зенит»! Шансы у питерцев достаточно неплохие. 50 на 50, как минимум. Другое дело, что мы с испанцами плохо играем. А вторая игра именно в гостях. Единственное, непонятно, что будет через два месяца. Все зависит от того, в какой форме будет «Зенит» к этому времени», — сказал Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
Первый матч пройдет в Петербурге 17 февраля 2022 года, ответный — в Испании 24 февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю