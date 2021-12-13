«Привет, друзья». «Бетис» ответил на приветствие «Зенита»
«Зенит» и «Бетис» обменялись приветствиями в Twitter-аккаунтах.
«Привет, «Бетис», — написал питерский клуб.
Испанская команды ответила: «Привет, друзья». Также клуб прикрепил гифку.
«Зенит» и «Бетис» сыграют друг против дурга в стыковых матчах Лиги Европы.
Первые стыковые матчи Лиги Европы пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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