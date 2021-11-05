Стали известны расклады, при которых «Спартак» попадет в плей-офф Лиги Европы

После матчей «Легия» — «Наполи» (1:4) и «Лестер» — «Спартак» (1:1) положение команд после 4-го тура в группе С выглядит так.

Наполи — 7 очков, разность мячей — 11-6;

Легия — 6, 3-7;

Лестер — 5, 7-7;

Спартак — 4, 7-8.

Лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая — вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков.

Оставшиеся матчи:

5-й тур: Спартак — Наполи, Лестер — Легия;

6-й тур: Легия — Спартак, Наполи — Лестер.

Рассмотрим расклады, при которых «Спартак» попадет в плей-офф ЛЕ:

— если одержит две победы;

— если обыграет «Наполи» и сделает ничью с «Легией», раскладов огромное множестве. При самом вероятном, победе «Лестера» над «Легией», «Спартаку» нужно, чтобы англичане не уступили «Наполи»;

— если сыграет вничью с «Наполи» и победит «Легию», то при победе «Лестера» над «Легией» нужно, чтобы он не проиграл «Наполи». При ничьей англичан и поляков результат матча команд Спаллетти и Роджерса вообще не будет иметь значения для красно-белых (они пройдут в плей-офф, вопрос — с какого места). При победе «Легии» нужен успех «Лестера» в матче с «Наполи» и придется считать дополнительные показатели — у трех команд будет по 8 очков.

— если обыграет «Легию» и проиграет «Наполи», «Наполи» победит «Лестер», а «Лестер» сыграет с «Легией» вничью.