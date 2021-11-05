Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» результат матча 4-го тура Лиги Европы против «Лестера» (1:1).

«Очень хорошо, что смогли сберечь ничейный счет, потому что и штанга, и в конце могло влетать в ворота, — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — За весь второй тайм «Спартак» два или три раза перешел на чужую половину поля. Ничья против «Лестера» — заслуга Витории. Хоть и выстроили автобус, но теперь понятно, что «Спартак» неплохо может играть в сплошную оборону, большие ошибки последовали только после 80-й минуты. Молодцы, отстояли, и где-то повезло».

Также экс-владелец клуба высказался об игре вратаря Александра Селихова.

«Не разделяю всеобщих восторгов от игры Селихова. Не понимаю, чем всем так неприятен Максименко. Понятно, что когда команда крупно проигрывает, то виноват вратарь, но его вины там было очень мало. Селихов сегодня не пожарил, гол не его, «Лестер» прекрасно разыграл, как и «Спартак» блестяще забил. У «Спартака» два хороших вратаря, но на сегодняшний день Селихов не лучше Максименко. Селихова не расстреливали, как в предыдущих матчах, не давали столько бить по воротам. Феерических спасений сегодня от него не видел. В первом тайме, когда мяч прилетел в крестовину, он просто стоял и смотрел, туда даже не прыгал», — добавил Червиченко.

«Спартак» (4 очка) после четырех туров в группе С Лиги Европы занимает последнее место. Следующий матч в еврокубках московская команда проведет дома с «Наполи» 24 ноября.