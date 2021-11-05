«Байер» разгромил «Бетис», «Селтик» обыграл «Ференцварош»

«Байер» выиграл у «Бетиса» (4:0) в матче четвертого тура группового турнира Лиги Европы.

Дубль сделал Мусса Диаби. Российский вратарь «Байера» Андрей Лунев остался в запасе. «Селтик» в другом матче этой группы на выезде обыграл «Ференцваорош» (3:2).

«Байер» лидирует в группе G с десятью очками. У «Бетиса» семь очков и второе место. Третьим идет «Селтик» — шесть очков. «Ференцварош» все матчи проиграл и нулем очков идет последним.

Лига Европы

Группа G

4-й тур

«Байер» (Германия) — «Бетис» (Испания) — 4:0 (1:0)

Голы: Диаби, 42 (1:0). Диаби, 52 (2:0). Вирц, 86 (3:0). Амири, 90 (4:0).

«Байер»: Градецки, Та, Тапсоба, Фримпонг (Рецос, 88), Хинкапье (Синкгравен, 77), Андрих, Демирбай, Вирц (Коссуну, 88), Диаби, Паулинью (Паласиос, 68), Адли (Амири, 77).

«Бетис»: Руй Силва, Виктор Руис, Бартра, Бельерин, Миранда (Алекс Морено, 46), Фекир, Виллиам Карвалью (Каналес, 46), Родригес, Хоакин (Хуанми, 79), Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 71), Руибаль (Родри, 60).

Предупреждения: Адли, 10. Андрих, 44.

Удаления: Фекир, 90+3. Демирбай, 90+4.

Судья: Тэйлор (Англия).

4 ноября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

«Ференцварош» (Венгрия) — «Селтик» (Шотландия) — 2:3 (1:2)

Голы: Фуруяши, 3 (0:1). Зубков, 11 (1:1). Жота, 23 (1:2). Абада, 60 (1:3). Узуни, 86 (2:3).

«Ференцварош»: Богдан, Блажич, С.Ммаэ, Чивич (Чабрая, 73), Вечеи (Лончар, 73), Сомалиа, Лайдуни, Закариассен (Мак, 67), Зубков (Санто, 81), Узуни, Нгуен (Ммаэ, 67).

«Селтик»: Харт, Картер-Викерс, Ралстон, Юранович, Уэлш (Скейлс, 89), Биттон (Маккарти, 78), Макгрегор, Тернбулл, Фуруяши (Джонстон, 71), Жота (Якумакис, 71), Абада (Форрест, 70).

Предупреждения: Уэлш, 10. С.Ммаэ, 90+1.

Судья: Фабиу Вериссиму (Португалия).

4 ноября. Будапешт. Стадион «Групама Арена».