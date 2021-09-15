Спиридонов: «Начало сезона у «Спартака» провальное. Надеюсь, хоть в ЛЕ начнем с победы»

Волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от стартового матча группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и польской «Легией».

«Как у болельщика «Спартака», у меня каждый матч вызывает опасения, это нормально. Надеюсь, мы хотя бы в Лиге Европы начнем без поражения. Начало сезона у нас провальное, зато мы выиграли предсезонный кубок!» — сказал Спиридонов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября, в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.