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Спиридонов: «Начало сезона у «Спартака» провальное. Надеюсь, хоть в ЛЕ начнем с победы»

15:07
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Волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от стартового матча группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и польской «Легией».

«Как у болельщика «Спартака», у меня каждый матч вызывает опасения, это нормально. Надеюсь, мы хотя бы в Лиге Европы начнем без поражения. Начало сезона у нас провальное, зато мы выиграли предсезонный кубок!» — сказал Спиридонов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября, в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

Спартак — Легия

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Сергей Федоров все материалы автора

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