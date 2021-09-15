Дворкович оценил шансы «Спартака» в матче Лиги Европы с «Легией»

Российский государственный деятель Аркадий Дворкович поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы между «Спартаком» и польской «Легией».

«Спартаку» будет тяжело против «Легии». Но думаю, сегодня будет положительный результат для красно-белых", — сказал Дворкович «СЭ».

Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября в Москве. Начало встречи — в 17.30 (мск).