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Дворкович оценил шансы «Спартака» в матче Лиги Европы с «Легией»

15:05
Аркадий Дворкович. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Аркадий Дворкович. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский государственный деятель Аркадий Дворкович поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы между «Спартаком» и польской «Легией».

«Спартаку» будет тяжело против «Легии». Но думаю, сегодня будет положительный результат для красно-белых", — сказал Дворкович «СЭ».

Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября в Москве. Начало встречи — в 17.30 (мск).

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Владислав Флегонтов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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