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Сегодня, 20:51

Дзюба попал в заявку «Зенита» на Лигу Европы

Евгений Петров
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Зенит» сформировал заявку на плей-офф Лиги Европы. В нее включен нападающий команды Артем Дзюба. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Рубин».

В список «А» вошел 21 футболист:

Вратари
41 Михаил Кержаков
1 Станислав Крицюк

Защитники
3 Дуглас Сантос
2 Дмитрий Чистяков
23 Арсен Адамов
15 Вячеслав Караваев
4 Данил Круговой
6 Деян Ловрен
44 Ярослав Ракицкий
19 Алексей Сутормин

Полузащитники
5 Вильмар Барриос
21 Александр Ерохин
14 Далер Кузяев
17 Андрей Мостовой
27 Магомед Оздоев
11 Клаудиньо
10 Малком
8 Вендел

Нападающие
22 Артем Дзюба
9 Юри Алберто
33 Иван Сергеев

В список «B» вошли шесть игроков:

71 Даниил Одоевский
91 Давид Бязров
94 Данила Хотулев
64 Кирилл Кравцов
83 Аким Белохонов
85 Даниил Кузнецов

В плей-офф Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Бетисом». Матчи пройдут 17 и 24 февраля. В сезоне-2021/22 Дзюба принял участие в 24 матчах «Зенита», на его счету 10 голов и 9 результативных передач

Артем Дзюба
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
3
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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