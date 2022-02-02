Дзюба попал в заявку «Зенита» на Лигу Европы
«Зенит» сформировал заявку на плей-офф Лиги Европы. В нее включен нападающий команды Артем Дзюба. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Рубин».
Заявка сине-бело-голубых для участия в плей-офф @EuropaLeague ? #UEL pic.twitter.com/Q0UTZgD3pu— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 2, 2022
В список «А» вошел 21 футболист:
Вратари
41 Михаил Кержаков
1 Станислав Крицюк
Защитники
3 Дуглас Сантос
2 Дмитрий Чистяков
23 Арсен Адамов
15 Вячеслав Караваев
4 Данил Круговой
6 Деян Ловрен
44 Ярослав Ракицкий
19 Алексей Сутормин
Полузащитники
5 Вильмар Барриос
21 Александр Ерохин
14 Далер Кузяев
17 Андрей Мостовой
27 Магомед Оздоев
11 Клаудиньо
10 Малком
8 Вендел
Нападающие
22 Артем Дзюба
9 Юри Алберто
33 Иван Сергеев
В список «B» вошли шесть игроков:
71 Даниил Одоевский
91 Давид Бязров
94 Данила Хотулев
64 Кирилл Кравцов
83 Аким Белохонов
85 Даниил Кузнецов
В плей-офф Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Бетисом». Матчи пройдут 17 и 24 февраля. В сезоне-2021/22 Дзюба принял участие в 24 матчах «Зенита», на его счету 10 голов и 9 результативных передач