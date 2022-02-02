Дзюба попал в заявку «Зенита» на Лигу Европы

«Зенит» сформировал заявку на плей-офф Лиги Европы. В нее включен нападающий команды Артем Дзюба. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Рубин».

В список «А» вошел 21 футболист:

Вратари

41 Михаил Кержаков

1 Станислав Крицюк

Защитники

3 Дуглас Сантос

2 Дмитрий Чистяков

23 Арсен Адамов

15 Вячеслав Караваев

4 Данил Круговой

6 Деян Ловрен

44 Ярослав Ракицкий

19 Алексей Сутормин

Полузащитники

5 Вильмар Барриос

21 Александр Ерохин

14 Далер Кузяев

17 Андрей Мостовой

27 Магомед Оздоев

11 Клаудиньо

10 Малком

8 Вендел

Нападающие

22 Артем Дзюба

9 Юри Алберто

33 Иван Сергеев

В список «B» вошли шесть игроков:

71 Даниил Одоевский

91 Давид Бязров

94 Данила Хотулев

64 Кирилл Кравцов

83 Аким Белохонов

85 Даниил Кузнецов

В плей-офф Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Бетисом». Матчи пройдут 17 и 24 февраля. В сезоне-2021/22 Дзюба принял участие в 24 матчах «Зенита», на его счету 10 голов и 9 результативных передач