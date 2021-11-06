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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча Лиги Европы с «Лестером»

15:10
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Пресс-служба «Спартака» на своем YouTube-канале показала показала, что осталось за кадром матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (1:1).

Встреча состоялась 4 ноября на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. На 51-й минуте игры счет открыл полузащитник московской команды Виктор Мозес. Через семь минут «Лестер» отыгрался благодаря голу защитника Даниэля Аматрея. На 75-й минуте вратарь «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти в исполнении нападающего Джейми Варди.

После четырех туров группового этапа «Спартак» набрал четыре очка и расположился на последнем месте в турнирной таблице группы C. «Лестер» с пятью баллами идет на третьей позиции. Лидирует в таблице «Наполи», набравший семь очков. На второй строчке — «Легия» (6).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • bk news
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 1
1-й тайм

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»