«Спартак» показал, что осталось за кадром матча Лиги Европы с «Лестером»
Пресс-служба «Спартака» на своем YouTube-канале показала показала, что осталось за кадром матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (1:1).
Встреча состоялась 4 ноября на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. На 51-й минуте игры счет открыл полузащитник московской команды Виктор Мозес. Через семь минут «Лестер» отыгрался благодаря голу защитника Даниэля Аматрея. На 75-й минуте вратарь «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти в исполнении нападающего Джейми Варди.
После четырех туров группового этапа «Спартак» набрал четыре очка и расположился на последнем месте в турнирной таблице группы C. «Лестер» с пятью баллами идет на третьей позиции. Лидирует в таблице «Наполи», набравший семь очков. На второй строчке — «Легия» (6).
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