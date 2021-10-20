Покер Даки принес «Лестеру» победу над «Спартаком»

«Спартак» уступил «Лестеру» (3:4) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы.

«Спартак» вел 2:0. На 11-й минуте счет открыл Александр Соболев, а на 44-й Джордан Ларссон забил второй мяч. Но уже через минуту Патсон Дака отыграл один мяч.

После этого Дака забил еще трижды и оформил покер. В концовке также забил Соболев, который записал в свой актив дубль.

«Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в группе С. У «Спартака» три очка и третье место. Лидирует «Легия» (шесть очков). На последнем месте «Наполи» (одно очко). Эти команды сыграют в четверг.

В следующем матче «Лестер» примет «Спартак». Эта игра состоится 4 ноября.

Лига Европы

Группа С

3-й тур

«Спартак» (Россия) — «Лестер» (Англия) — 3:4 (2:1)

Голы: Соболев, 11 (1:0). Ларссон, 44 (2:0). Дака, 45 (2:1). Дака, 48 (2:2). Дака, 54 (2:3). Дака, 79 (2:4). Соболев, 86 (3:4).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Рассказов, Мозес, Литвинов, Зобнин (Игнатов, 68), Айртон, Соболев, Бакаев (Промес, 68), Ларссон (Ломовицкий, 89).

«Лестер»: Шмейхель, Чаглар Сеюнджю, Амарти, Эванс (Вестергор, 82), Рикарду Перейра (Олбрайтон, 59), Мэддисон, Сумаре, Тилеманс (Чудхури, 65), Томас (Бертранд, 82), Дака, Ихеаначо.

Предупреждения: Рикарду Перейра, 30. Литвинов, 33. Сумаре, 88. Ломовицкий, 90+5.

Судьи: Сидиропулос. Димитриадис, Костарас (все — Греция).

ВАР: Пападопулос. Эвангелу (оба — Греция).

20 октября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».