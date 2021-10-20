Теперь поражение от «Лестера» в Англии станет приговором. Расклады для «Спартака» на выход в плей-офф Лиги Европы

После домашнего поражения «Спартака» от «Лестера» (3:4) положение команд в группе С Лиги Европы выглядит так.

1. «Легия» — 6 очков (2 матча), разность мячей — 2-0.

2. «Лестер» — 4 (3), 6-6.

3. «Спартак» — 3 (3), 6-7.

4. «Наполи» — 1 (2), 4-5.

Лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая — вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков.

Эта неудача сильно осложнила для «Спартака» борьбу за выход в плей-офф. Теперь в случае поражения в гостях от «Лестера» английский клуб может оказаться практически недосягаемым, при этом либо «Легия», либо «Наполи» по итогам двух очных матчей также оторвутся от красно-белых на расстояние больше одной победы.

После выезда в Англию «Спартак» ждет поездка в Польшу и домашняя встреча с «Наполи». Если москвичи проиграют «Лестеру», то даже 6 очков в последних двух играх могут не затащить команду Руя Виторию в плей-офф.

Единственный вариант вернуть хорошую турнирную позицию, которая была до сегодняшнего матча, — обыграть «Лестер» на выезде. Тогда для прохода дальше, скорее всего, хватит победы над «Легией» и ничьей с «Наполи».

Ничья с «Лестером» в гостях будет приемлемым результатом. «Спартак» по-прежнему будет зависеть сам от себя, но почти наверняка надо будет обыгрывать и «Легию», и «Наполи».