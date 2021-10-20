Нападающий «Спартака» Александр Соболев отметился голом в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (3:4, второй тайм).

Форвард в этой встрече оформил дубль — ранее россиянин забил на 11-й минуте. Также в составе красно-белых отличился Джордан Ларссон.

У «Лестера» покер оформил нападающий Патсон Дака.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер».