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«Спартак» — «Лестер»: Соболев отыграл один мяч

19:15
«Спартак» — «Лестер»: второй гол Александра Соболева.
«Спартак» — «Лестер»: второй гол Александра Соболева.
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев отметился голом в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (3:4, второй тайм).

Форвард в этой встрече оформил дубль — ранее россиянин забил на 11-й минуте. Также в составе красно-белых отличился Джордан Ларссон.

У «Лестера» покер оформил нападающий Патсон Дака.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер».

Спартак — Лестер

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»