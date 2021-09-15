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Ветеран ЦСКА назвал точный счет матча Лиги Европы «Спартак» — «Легия»

14:19
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы «Спартака» с «Легией».

«Легия» — очень противная команда. Она какая-то пророссийская. Играет в такой же противный футбол как и у нас. Я думаю, что «Спартак» сегодня победит. У них была очень хорошая победа над «Химками», пошел какой-то прогресс, динамика. Если будут тормозить и разыгрывать поперек — все. «Спартак» победит — 2:0", — сказал Пономарев «СЭ».

Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября, в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

Спартак — Легия

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