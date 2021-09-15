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Инсинье может пропустить матч с «Лестером»

14:00
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Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может пропустить матч 1-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Лестера», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти хочет поберечь 30-летнего итальянца, который получил повреждение в игре 3-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (2:1). Сообщается, что Инсинье не появится в стартовом составе, но может оказаться в заявке на матч. Тренерский штаб примет решение об участии футболиста в игре против «Лестера» позднее.

В сезоне-2021/22 Инсинье провел 3 матча за «Наполи», на его счету 1 гол.

Матч «Лестер» — «Наполи» состоится завтра, 16 сентября, начало — в 22.00 (мск). Отметим, что эти команды играют в одной группе со «Спартаком», который проведет свою игру против «Легии» сегодня, 15 сентября (начало — в 17.30 мск).

Дополнительная информация:

https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/napoli-insigne-a-riposo-precauzionale-con-il-leicester-massimo-panchina-tocca-a-lozano-1583941

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Иван Торопцев все материалы автора

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