Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от стартового матча «Спартака» в групповом турнире Лиги Европы против варшавской «Легии».

«Я в «Спартак» сейчас вообще не верю ни с какой точки зрения. Не могу быть объективной. Бог знает, что там творится. Как они смогут преодолеть все эти трудности? Отсутствие трансферов, скандалы. «Легия» — команда с историей, но ее надо побеждать. Но обыграет ли ее «Спартак» — я не знаю», — сказала Смородская «СЭ».

Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября, в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.