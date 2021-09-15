Смородская — о матче с «Легией»: «Не верю в «Спартак». Бог знает, что там творится»
11:49
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от стартового матча «Спартака» в групповом турнире Лиги Европы против варшавской «Легии».
«Я в «Спартак» сейчас вообще не верю ни с какой точки зрения. Не могу быть объективной. Бог знает, что там творится. Как они смогут преодолеть все эти трудности? Отсутствие трансферов, скандалы. «Легия» — команда с историей, но ее надо побеждать. Но обыграет ли ее «Спартак» — я не знаю», — сказала Смородская «СЭ».
Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября, в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.
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