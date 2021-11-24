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Спаллетти считает, что «Наполи» провел хороший матч со «Спартаком» в Лиге Европы

21:04
Лучано Спаллетти. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лучано Спаллетти. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения от «Спартака» (1:2) в матче группового турнира Лиги Европы подвел итоги игры и высказался о предстоящих встречах в серии А.

— В матче с «Интером» вы тоже пропустили первым, показали хороший футбол, но как и сегодня не смогли отыграться. Как команда подходит к «Лацио»?

— Надеюсь, к воскресенью у нас будет больше игроков. Я не сильно переживаю, когда игра идет. Сегодня было так. Мы проигрывали, но те решения, которые я принял дали свой результат. У нас было много моментов и подходов. Нужно было быть внимательнее в начале и не пропускать быстро. Мы настраивались на атакующую игру, хотели забрать мяч под контроль. Марио Руй играл ближе к атаке, чем обычно. Фабиан Руис остался на лавке, потому что был риск получить травму.

— Перед матчем вы сказали, что ждали трудностей по ходу сезона — в трудностях закалянтся характер.

— Я получил ответ на свои ожидания. Мы провели хороший матч, реакция на сложности, возникшие по ходу игры, была положительной. Не хочу говорить про отговорки — мы хотели выиграть, играя в наш футбол, — сказал Спаллетти.

«Спартак» с 7 очками лидирует в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Наполи» с 7 баллами располагается на второй строчке.

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Артем Калинин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»