Йоррит Хендрикс: «Думаю, «Спартак» должен играть с «Наполи» каждую неделю»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс прокомментировал победу над «Наполи» (2:1) в Лиге Европы.

— Я очень счастлив. Думаю, мы должны играть с «Наполи» каждую неделю. Мы работаем каждый день и каждую неделю. Иногда все выглядит не очень, но мы стараемся и усердно работаем. Я надеюсь, что мы сможем перенести этот результат на следующую игру в чемпионате.

— Почему «Спартак» по-разному играет в чемпионате и Лиге Европы?

— Не знаю, честно. У меня нет ответа на этот вопрос. Это разные соревнования. Сложно объяснить. Мы должны сохранить эту уверенность и использовать ее в чемпионате.

— Что с твоим будущим в «Спартаке»?

— Я не знаю. Сейчас я сфокусирован на восстановлении. Хочу поскорее вернуться на поле. Будущее Витории? Не знаю, это не зависит от меня.

— Как ты оценишь свое состояние в этом сезоне?

— Несколько месяцев назад у меня была травма. Очень тяжело восстанавливаться. Ситуация не самая хорошая, но мы усердно работаем каждый день.

Дубль в составе «Спартака» сделал Александр Соболев. У гостей забил Эльиф Эльмас.