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Йоррит Хендрикс: «Думаю, «Спартак» должен играть с «Наполи» каждую неделю»

21:03
Йоррит Хендрикс. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Йоррит Хендрикс. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс прокомментировал победу над «Наполи» (2:1) в Лиге Европы.

— Я очень счастлив. Думаю, мы должны играть с «Наполи» каждую неделю. Мы работаем каждый день и каждую неделю. Иногда все выглядит не очень, но мы стараемся и усердно работаем. Я надеюсь, что мы сможем перенести этот результат на следующую игру в чемпионате.

— Почему «Спартак» по-разному играет в чемпионате и Лиге Европы?

— Не знаю, честно. У меня нет ответа на этот вопрос. Это разные соревнования. Сложно объяснить. Мы должны сохранить эту уверенность и использовать ее в чемпионате.

— Что с твоим будущим в «Спартаке»?

— Я не знаю. Сейчас я сфокусирован на восстановлении. Хочу поскорее вернуться на поле. Будущее Витории? Не знаю, это не зависит от меня.

— Как ты оценишь свое состояние в этом сезоне?

— Несколько месяцев назад у меня была травма. Очень тяжело восстанавливаться. Ситуация не самая хорошая, но мы усердно работаем каждый день.

Дубль в составе «Спартака» сделал Александр Соболев. У гостей забил Эльиф Эльмас.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Наполи
Голы
Соболев, 3 (1:0), Соболев, 28 (2:0), Эльмас, 64 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Игнатов (Ломовицкий, 72 ) Литвинов Айртон Мозес (Рассказов, 83 ) Соболев Промес (Ларссон, 90+2 )
Наполи
Мерет Мариу Руй Кулибали Жуан Жезус Ди Лоренцо Зелиньски Лоботка (Ррахмани, 78) Мертенс Эльмас Лосано Петанья
Предупреждения
Литвинов 14, Соболев 88, Промес 90  -  Кулибали 78
Судьи
Тюрпен Дано Грингор
ВАР
Летексье Делерю

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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