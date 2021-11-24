Тренер «Наполи» Спаллетти назвал Россию своим вторым домом

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения от «Спартака» (1:2) в матче группового турнира Лиги Европы

— «Наполи» выше классом, чем «Спартак»? Что вы можете сказать о сопернике?

— Для меня возвращение в Россию всегда приятно. Ваша страна как второй дом для меня. У меня дочь Матильда, которая родилась в России.

Всегда с теплотой вспоминаю период, который я провел здесь. «Спартак» сегодня играл так, как и должен был. Мы тоже. «Спартак» победил — поздравляю их с победой. Мы же постараемся сделать так, чтобы в следующих матчах добиться лучшего результата.

Красно-белые с 7 очками лидируют в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Наполи» с 7 баллами располагается на второй строчке.