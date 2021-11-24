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Тренер «Наполи» Спаллетти назвал Россию своим вторым домом

21:09
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения от «Спартака» (1:2) в матче группового турнира Лиги Европы

— «Наполи» выше классом, чем «Спартак»? Что вы можете сказать о сопернике?

— Для меня возвращение в Россию всегда приятно. Ваша страна как второй дом для меня. У меня дочь Матильда, которая родилась в России.
Всегда с теплотой вспоминаю период, который я провел здесь. «Спартак» сегодня играл так, как и должен был. Мы тоже. «Спартак» победил — поздравляю их с победой. Мы же постараемся сделать так, чтобы в следующих матчах добиться лучшего результата.

Красно-белые с 7 очками лидируют в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Наполи» с 7 баллами располагается на второй строчке.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Наполи
Голы
Соболев, 3 (1:0), Соболев, 28 (2:0), Эльмас, 64 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Игнатов (Ломовицкий, 72 ) Литвинов Айртон Мозес (Рассказов, 83 ) Соболев Промес (Ларссон, 90+2 )
Наполи
Мерет Мариу Руй Кулибали Жуан Жезус Ди Лоренцо Зелиньски Лоботка (Ррахмани, 78) Мертенс Эльмас Лосано Петанья
Предупреждения
Литвинов 14, Соболев 88, Промес 90  -  Кулибали 78
Судьи
Тюрпен Дано Грингор
ВАР
Летексье Делерю

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Артем Калинин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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